Песков отверг обвинения России в недопуске миссии ОЗХО в сирийскую Думу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в том, что российская сторона блокирует доступ в сирийскую Думу представителям миссии Организации по запрещению химического оружия, передает РИА «Новости».

«С самого начала Россия категорическим образом выступала против скоропалительных, ни на чем не основывающихся обвинений и суждений в адрес того, кто мог стоять за этой химической атакой, выступала за беспристрастное расследование. Это было с самого начала, после появления этой информации», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать соответствующее заявление постоянного представительства Великобритании в ОЗХО.

«Подобные обвинения России считаем безосновательными», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии.