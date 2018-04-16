Экс-глава ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для поста президента

Бывший глава ФБР Джеймс Коми назвал нынешнего американского президента Дональда Трампа «морально непригодным» для того, чтобы занимать пост главы государства. Об этом он сказал в интервью ABC News.

«Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом», — заявил Коми.

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В ответ на вопрос журналиста Коми также подтвердил, что считает Трампа лжецом, потому что американский лидер постоянно игнорирует факты. В качестве примера он привел высказывание Трампа о том, что на церемонии его инаугурации было больше людей, чем вовремя вступления в должность его предшественника. Это, по мнению Коми, не является правдой.

Ранее Трамп рассказал, что Коми был худшим директором ФБР в истории. Он также назвал мемуары Коми фейком, а самого экс-главу ФБР — лжецом.