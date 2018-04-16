Пушков напомнил, что раньше США считали «недостойной» переговоров КНДР

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила, что власти Сирии недостойны переговоров с американской стороной. Он разместил пост с комментарием в твиттере.

«Хейли назвала Сирию «недостойной» переговоров с США. Прежде недостойной была КНДР. С ядерной бомбой стала достойной. Вопрос соотношения сил», — написал Пушков.

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Он также назвал ракетные удары США по химическим объектами в Сирии и химатаку в Думе «чистым фейком», так как в настоящее время там без вреда для здоровья находятся люди.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США не будут вступать в прямые переговоры с властями Сирии и сирийским президентом Башаром Асадом.