В Черногории стартовали выборы президента

В Черногории открылись избирательные участки для выборов президента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную избирательную комиссию страны.

Голосование началось в 07.00 по местному времени (8.00 мск) и продлится до 20.00 (21.00 мск). В общей сложности открыто 1,2 тыс. участков. Проголосовать, по данным избиркома Черногории, смогут более 532 тыс. граждан страны.

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Избирательная комиссия утвердила семь кандидатов в президенты. Агентство подчеркивает, что лидером гонки остается глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который фактически находится у власти в Черногории с 1991 года. Он уже занимал пост президента страны и неоднократно — премьер-министра Черногории.

Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то через две недели пройдет второй круг голосования.