В Киеве поддержали удары по Сирии

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что военные США и их союзники, Франция и Британия, нанеся удары по Сирии, продемонстрировали адекватную реакцию на использование химоружия, сообщает РИА «Новости».

«Американские военные и их союзники нанесли точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада», — написал он в фейсбуке.

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Турчинов отметил, что «агрессивные заявления Кремля ... не смогли остановить справедливого наказания».

Ранее в Совфеде рассказали об ответе на удары США по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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