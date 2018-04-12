Макрон и Меркель обсудили Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в мире и предполагаемые химические атаки в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Лидеры обсудили международную ситуацию, их взаимную обеспокоенность в связи с недопустимыми атаками в Сирии, которые произошли 7 апреля, и угрозы, которые несут эти новые нарушения запрета на химоружие», — заявили в пресс-службе.

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При этом Макрон и Меркель «выразили сожаление в том, что резолюции СБ ООН по химоружию не соблюдаются».

Также лидеры «условились оставаться в плотном контакте по этому вопросу».

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.