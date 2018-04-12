Россия подняла в ГА ООН вопрос высылки своих дипломатов из США

Представители российской миссии подняли вопрос высылки американским руководством 12 российских дипломатов постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке в рамках профильного комитета Генеральной Ассамблеи организации, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря постоянного представительства Федора Стржижковского, 11 апреля по запросу России был созван комитет ООН по отношениям с государством пребывания, в обязанности которого входит контроль за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и расквартированных делегаций.

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«За последние годы они стремительно ухудшаются», — заявил Стржижковский.

В частности, он отметил, что в ходе встречи поднималась тема «очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств» в связи с высылкой сотрудников постоянного представительства России вместе с семьями. Российская делегация выступила с требованием принять меры, необходимые для исправления сложившейся ситуации.