В СПЧ раскритиковали новый доклад «Голоса» о выборах

Доклад движения «Голос» о том, что нарушений на прошедших в России президентских выборах было якобы куда больше, чем тот объем, что изучаются сейчас профильными госорганами, не выдерживает никакой критики.

Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

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«Организация «Голос» верна своим принципам: больше шума и надрыва. Новый доклад уже своим заголовком пытается убедить нас в том, что все-все-все протоколы были переписаны.

Причем, при внимательном рассмотрении выясняется, что всего 18, да и то по некоторым УИК результаты голосования отменены.

По одному из приведенных примеров — в Ставропольском крае — остается развести руками: никаких признаков переписывания в докладе не приводится», — указал правозащитник.

По словам эксперта, странным также является и тот факт, что активисты «Голоса» не указали на нарушения непосредственно на избирательных участках в день выборов.

«Не убедительно звучит тезис и о том, что QR-коды не являются заслоном для переписывания протоколов. Никаких подтверждений этому утверждению в докладе не приводится.

Возникает еще один вопрос: а где были наблюдатели «Голоса» и почему не предотвратили переписывание, если оно и имело место. Были ли они вообще заинтересованы в том, чтобы предотвратить нарушение?», — заявил Брод.

Правозащитник также добавил, что как только выборы завершились, а результаты были оглашены и приняты обществом, работа по выявлению нарушений не прекратилась.

«Уже известно, что результаты голосования отменены на 18 УИК. Некоторые члены ЦИК обмолвились о том, что на очереди еще 5 — 6 таких участков. Возбуждено 21 уголовное дело в отношении нарушителей, а это в основном работники избирательной системы.

Одним словом, закон не дремлет. Правозащитники, наблюдатели, в том числе и от региональных Общественных палат, проводят проверки по горячим обращениям и звонкам», — отметил Брод.

В заключение собеседник «Газеты.Ru» отметил, что в любом случае провести проверки по указанным эпизодам необходимо.

«Но, на мой взгляд, очередной доклад «Голоса» получился неубедительным и имеет эффект бури в стакане воды», — заключил член СПЧ.