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В Сочи впервые пройдет турнир бойцовской лиги «Наше Дело»

Бойцовский турнир лиги «Наше Дело» состоится 25 мая на «Красной Поляне»

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25 мая игорная зона «Красная Поляна» примет турнир бойцовской лиги «Наше Дело». Бойцовский турнир организации впервые пройдет в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В главном бою вечера встретятся российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион звездного гран-при «Наше Дело», Александр Грозин по прозвищу «Уральский гангстер» и экс-боец UFC Алекс Оливейра. Поединок между соперниками пройдет по правилам ММА, 3 раунда по 5 минут.

Грозин в сентябре 2023 года стал чемпионом Гран-при «Наше дело». Он является экс-претендентом на пояс лиги AMC Fight Nights, чемпионом Open FC в легком весе. На счету бойца 23 победы, четыре поражения и один поединок вничью. Свой последний поединок Грозин провел против Мири Садыгова и нокаутировал своего соперника во втором раунде.

Еще одним знаковым поединком станет противостояние супертяжеловесов Мурада Халидова и Дамила Шарафутдинова. Год назад соперники встречались друг с другом, тогда победу одержал Дамил. Также в рамках турнира сразятся Павел Шульский и Ислам Вагабов, Никита Иванов и Федор Колтун и Мигран Арутюнян и Лукас Насименто.

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