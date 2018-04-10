Лавров и глава МИД КНДР начали переговоры в Москве

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ен Хо приступили к началу переговоров в Москве, передает РИА «Новости».

В начале переговоров Лавров подчеркнул, что российская сторона настроена на развитие добрососедских отношений с КНДР и заявил о готовности продвигать трехсторонние проекты с участием как Северной, так и Южной Кореи.

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Ожидается, что стороны также обсудят развитие сотрудничества в сфере экономики и проблему мирного урегулирования на Корейском полуострове.

Ли Ен Хо находится в Москве в рамках поездки, которую он совершает в преддверии межкорейского саммита, который планируется провести 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Ли Ен Хо прибыл в Москву после саммита Движения неприсоединения.