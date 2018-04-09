Госдеп: Иран и Россия также несут ответственность за химатаку в Сирии

В Госдепартаменте США полагают, что Иран и Россия также несут ответственность за химатаку, которая якобы произошла в сирийском городе Дума, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил представитель госдепартамента США.

«Россия и иранский режим также несут ответственность за эти злодеяния сирийского режима, так как эти действия не были бы возможны без материальной поддержки России и Ирана», — заявили в Госдепе.

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Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о химатаке в Сирии заявил, что примет решение об ответе.

Американский лидер пообещал, что решение будет принято в ближайшие 24-48 часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о возможном применении химоружия в Думе без проведения расследования неправильно и опасно.