Глава МИД КНДР прилетел в Москву

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо прибыл в Россию с официальным визитом, передает РИА «Новости».

Как сообщается, министр прилетел в Москву около 10.00 по местному времени рейсом Туркменских авиалиний из Ашхабада в московский аэропорт Домодедово. У выхода из зала прилета его ждали журналисты, но он решил не отвечать на вопросы.

Ранее сообщалось, что в ходе трехдневного визита в Москву глава МИД КНДР встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить актуальные проблемы двустороннего сотрудничества, включая развитие политического диалога и торгово-экономической кооперации. Также речь пойдет о ситуации на Корейском полуострове и поиске путей ее урегулирования.