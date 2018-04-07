Климкин заявил о намерении «давить на Россию» в связи с вводом миротворцев в Донбасс

Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что во время визита президента страны Петра Порошенко в Берлин будут обсуждаться детали введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Об этом пишет «Украинская правда».

По его словам, от встречи Порошенко и немецкого канцлера Ангелы Меркель он ожидает согласования тактики и четких шагов по продвижению миротворцев. Климкин добавил, что договоренность с французской стороной уже есть, а после согласования с США можно будет говорить о совместной тактике.

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«Конкретным решением станет принятие соответствующей резолюции на заседании Совета безопасности ООН», — заявил Климкин.

Он подчеркнул, что у Германии, Франции и США есть общая позиция.

«После этих контактов высокого уровня, будем давить на Россию с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», — сказал Климкин.

Ранее Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс.