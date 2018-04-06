МИД России о новых санкциях: США бьют по простым американцам

МИД России опубликовал ответ министерства на новые санкции США в отношении российских бизнесменов и чиновников.

«Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», — указали в МИДе.

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По мнению ведомства, США все больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих «американских ценностей». Там отметили, что Вашингтон «фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции».

«Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом», — говорится в комментарии МИДа.

Тем не менее, указали в ведомстве, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса.

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», — заключило министерство.

6 апреля минфин США ввел санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний.