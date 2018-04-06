Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Суд Южной Кореи признал бывшего президента страны Пак Кын Хе виновной в коррупционных преступлениях и приговорил ее к 24 годам тюремного заключения, передает Reuters.

В частности, суд установил, что Пак совместно со своей подругой Чхве Сун Силь, которая оказывала влияние на политику в стране, не занимая государственных постов, потратила десятки миллионов долларов от таких компаний как Samsung и Lotte, чтобы помочь семье Чхве. Часть денег также была направлена в ее благотворительные фонды, после чего эти средства были отмыты Чхве.

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Пак не признала обвинений в свой адрес и не явилась на заседание суда по ее делу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить экс-президента Пак Кын Хе к 30 годам заключения.