Посольство России получило ноту Британии о состоянии Юлии Скрипаль

Посольство России получило срочную ноту МИД Великобритании с информацией о состоянии здоровья дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства.

«Мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда», — заявил источник агентства.

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Он также добавил, что в соответствии с предложением Форин-офиса посольство сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые будут готовы выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль «сразу после того, как мы получим соответствующее подтверждение».

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль не приняла предложение о помощи со стороны российского посольств.