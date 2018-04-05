Небензя: проект заявления Совбеза ООН о Солсбери будет лакмусовой бумажкой

Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия подготовила проект заявления Совбеза ООН по инциденту в Солсбери, который станет «лакмусовой бумажкой» для Британии, передает РИА «Новости».

«На территории Великобритании было совершено преступление. Возможно, террористический акт против наших граждан. И как раз они являются жертвами. Значит, мы имеем права требовать сотрудничества. А Великобритания обязана нам его предоставить», — заявил постпред.

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По его словам, на заседании ОЗХО некоторые члены организации даже призывали Россию сотрудничать с Великобританией, чего Москва как раз безуспешно добивается.

«Нами подготовлен проект заявления Совета безопасности для прессы. Он очень простой. Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и ее союзников на искренность. Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры», — сказал Небензя.

Ранее посольство России запросило данные о состоянии домашних животных Скрипаля.