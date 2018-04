Дипломаты рассказали, какие страны поддержали Россию по делу Скрипаля в ОЗХО

Посольство России в Нидерландах рассказало, какие страны поддержали совместное с Россией заявление в ОЗХО по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом дипмиссия сообщила в твиттере.

В сообщении все страны перечислены в виде эмодзи. Среди них Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.

4 апреля исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России, Китая и Ирана по делу об отравлении Скрипаля. Как отмечалось, инициативе не удалось собрать необходимые две трети голосов.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что против выступили Британия и США, а также страны ЕС и «некоторые американские союзники в Азии».

Countries that supported the Joint statement to the @OPCW with connection with the incident in Salisbury: #cwc #opcw pic.twitter.com/Gw1JTsFnl3