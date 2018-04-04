Аваков посоветовал Порошенко урезать полномочия

Глава МВД Украины Арсен Аваков не считает нынешнего украинского президента Петра Порошенко единым кандидатом от правящей партии. Об этом сообщает «ЛИГА.net».

«Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты — наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным», — заявил Аваков.

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По его словам, правильно будет создать на территории Украины парламентскую республику, потому что противостояние президента и премьера в стране в последние годы создает дисбаланс и конфликтные ситуации.

«Надо внести изменения в конституцию, нужно внести изменения в избирательный закон — сделать Украину полноценной парламентской республикой, где президент — визионер и супервайзер. И с этим президент мог бы пойти на выборы с большим эффектом, это была бы понятная программа: смотрите, я отказываюсь от части полномочий ради баланса ветвей власти — очень красиво и понятно», — пояснил Аваков.

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