Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил вакантный мандат совета народных депутатов региона. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии «Единая Россия». В этом списке он находился до сего дня», — заявил секретарь избирательной комиссии Кемеровской области Михаил Пименов.

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Он добавил, что иных кандидатур для замещения не было. Как сообщается, на следующей неделе пройдет очередная сессия областного совета, на которой Алексей Синицын сложит с себя полномочия спикера парламента региона. Вместо него главой совета депутатов должен стать Аман Тулеев.

Ранее стало известно, какие льготы Тулеев получит после отставки.