В Совфеде отреагировали на заявление Порошенко о перемирии в Донбассе‍

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего перемирие в Донбассе одним из условий для введения миротворцев ООН в регион. Об этом сообщает RT.

«Все понимают, что Порошенко — большой лжец. Он не один раз делал заявления, в которых демонстрировал свою значимую роль в урегулировании ситуации в Донбассе. Зачастую он на свою сторону обязательно привлекает руководителей Германии и Франции. Что касается перемирия в Донбассе, это связано с желанием вообще руководителей ведущих европейских стран и, прежде всего, России действительно достичь мира. Я думаю, что в этом вопросе, Порошенко играет самую последнюю роль», — сказал Цеков.

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Он отметил, что нежелание Порошенко вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками свидетельствует о том, что он не хочет перемирия.

«В России заявляли, что мы готовы к введению миротворческой миссии, но на линии разграничения, либо для охраны миссии ОБСЕ. Порошенко желал, чтобы миротворческие войска были введены полностью на территории ДНР и ЛНР. У мирового сообщества есть опыт подобных операций. Надо вспомнить Хорватию, и то, чем закончилось введение миссии на территории сербского анклава — фактически уничтожением сербов», — добавил Цеков.

Ранее Порошенко заявил, что Украина мирным путем «вернет» неподконтрольные Киеву территории Донбасса.