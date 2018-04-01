Первый самолет с российскими дипломатами приземлился во Внуково

Воздушное судно специального летного отряда «Россия», на котором находятся высланные из США по делу Скрипаля российские дипломаты, прилетел в Москву, следует из данных Flightradar24.

Вылетевший из Нью-Йорка самолет Ил-96-300 совершил посадку в аэропорту Внуково. На борту судна находится первая группа дипломатов с семьями, которых выслали из США. С учетом членов семей, 31 марта из США улетел 171 человек.

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Ранее сообщалось, что самолет с российскими дипломатами вылетел из Нью-Йорка в Москву.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.