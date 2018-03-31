МИД России опубликовал вопросы к Лондону по делу Скрипаля

МИД России опубликовал вопросы к Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

«31 марта Посольство Российской Федерации в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России «делу Скрипалей»», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Среди вопросов МИДа — причина отказа российской стороне в доступе к Скрипалям, участие Франции в расследовании дела, применение боевого отравляющего вещества «Новичок», которому в Великобритании приписывают российское происхождение, и другие.

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом в городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипалей, российская сторона категорически отрицает обвинения.