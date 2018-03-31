Памфилову внесли в базу данных «Миротворца»

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за российских президентских выборов в Крыму, передает РИА «Новости».

«Покушение на территориальную целостность и безопасность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Организация проведения «выборов президента РФ в Крыму в 2018 году». Участник пропагандистского форума «Таврида 2014», — сообщается на сайте «Миротворец».

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Ранее сообщалось, что в базу данных сайта попала Ксения Собчак.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.