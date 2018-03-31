В Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Эрдогана

В Белом доме прокомментировали телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Оба лидера выразили поддержку продолжающимся усилиям по расширению сотрудничества между двумя странами, продвижению общих интересов в качестве союзников по НАТО и работе над вопросами, затрагивающими двусторонние отношения», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений, события в секторе Газа и борьбу с терроризмом.