Антонов: дипломаты принципиально не будут снимать российский флаг с резиденции в Сиэтле

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что есть принципиальное решение дипломатов не снимать флаг России с резиденции генконсула в Сиэтле, передает РИА «Новости».

«Принципиальное решение — флаг с резиденции не снимать. Мы оставляем этот вопрос (сохранности флага) на порядочность американских коллег», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Сиэтле.

Генеральный консул России в Сиэтле Валерий Тимашов заявил, что решение о закрытии генконсульства в Сиэтле затрагивает более 30 тысяч россиян.