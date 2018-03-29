Госдеп: Россия не заинтересована в диалоге с США

Россия не заинтересована в диалоге с США, передает РИА «Новости» заявление официального представителя госдепа США Хизер Науэрт.

По ее словам, действия Москвы демонстрируют то, что «Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение, между нашими двумя странами».

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«Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочери», — заявила Науэрт.

Ранее Науэрт сказала, что Россия идет по пути самоизоляции, если решила выслать дипломатов всех стран, выразивших солидарность с Великобританией.