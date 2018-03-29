В посольстве США объяснили невозможность удовлетворять все визовые запросы МИДа

Возможности посольства США после значительного сокращения российской стороной персонала не позволяют удовлетворить все многочисленные запросы МИД России, особенно когда речь идет о больших группах людей, заявила официальный представитель дипмиссии Мария Олсон.

«Несмотря на значительные ограничения, наложенные на дипмиссию США российской стороной, мы, тем не менее, неоднократно изыскивали возможности удовлетворить запросы министерства иностранных дел России. К сожалению, наши возможности не позволяют удовлетворять все многочисленные запросы МИД России каждый раз, когда они поступают, особенно касающиеся больших групп людей», — сказала Олсон.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американская сторона проявила «прямую и открытую дискриминацию» из-за невыдачи виз США российским спортсменам.