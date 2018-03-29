Мэй и Меркель приготовились совместно отвечать на агрессию со стороны России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что странам необходимо совместно реагировать на агрессивные действия со стороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии офиса премьера.

Заявление выпущено по итогам телефонного разговора между лидерами стран.

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«Премьер-министр начала разговор с того, что поблагодарила канцлера за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения (на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь — «Газета.Ru»). Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России», — сообщается в заявлении.

Ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Россия недооценила мировую реакцию на дело Скрипаля.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.