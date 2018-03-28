Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, но не может ослабить давление и санкции на Северную Корею. Об этом политик написал в твиттере.

«На протяжении многих лет и многих администраций, все говорили, что нет ни малейшего шанса на мир и денуклеаризацию Корейского полуострова. Сейчас существует большая вероятность, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для своего народа и для человечества. С нетерпением жду нашей встречи!» — заявил Трамп.

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Он подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин проинформировал его о встрече с северокорейским лидером.

«В то же время, к сожалению, необходимо во что бы то ни стало сохранить максимальные санкции и давление!» — добавил Трамп.

Ранее Ким Чен Ын и Си Цзиньпин позвали друг друга в гости.