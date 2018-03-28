Премьера Израиля выписали из больницы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу и направляется домой после госпитализации, об этом политик написал в твиттере.

«Спасибо всем за вашу заботу! Я еду домой, уверен, что отдых и горячий суп приведут меня в порядок. Спокойной ночи», — написал Нетаньяху.

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Reuters, со ссылкой на пресс-службу министра, сообщает, что у главы Израился диагностировали легкое респираторное заболевание.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху доставили в больницу.