Захарова вспомнила о Brexit в связи с высылкой российских дипломатов из ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила о скором выходе Британии из ЕС (Brexit) в связи с позицией солидарности стран ЕС в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она написала в фейсбуке.

«Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса. Захочет — начнет игру на сближение, захочет — на удаление. А вот оставшиеся в Европейском союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами. Один их всех, и все под одного — новый девиз, подаренный Лондоном Брюсселю», — заявила Захарова.

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По ее словам, уходящая из ЕС Великобритания эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией. Захарова предупредила, что страны-члены ЕС начнут «парад суверенитетов», то есть будут выражать политическую поддержку британской стороне.

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция и Германия также объявили о том, что вышлют российских дипломатов. Польша, Украина, Литва, Латвия и Эстония 26 марта заявили об аналогичных мерах.