CNN: совет нацбезопасности США посоветовал Трампу выслать российских дипломатов

Совет национальной безопасности США дал рекомендацию президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о высылке российских дипломатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что в рекомендации не говорится, скольким российским дипломатам стоит покинуть США — это число совет назовет позднее. Также известно, что Трамп уже знаком с рекомендациями и в данный момент их обдумывает. Источник заявил, что президент примет решение по ним в скором времени.

Ранее и.о. заместителя госсекретаря США Хизер Науэрт заявила, что заявления России по делу Скрипаля нелепы.