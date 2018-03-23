В Каталонии не смогли выбрать нового главу региона

В Каталонии представителю партии «Вместе за Каталонию» Жорди Турулю не удалось добиться абсолютного большинства голосов в парламенте, и он не был утвержден на пост главы правительства региона, пишет El Mundo.

Отмечается, что из 135 депутатов за него проголосовали только 64 человека. Если в течение ближайших двух месяцев каталонский парламент не сможет выбрать того, кто возглавит регион, он будет расформирован, а в стране проведут новые парламентские выборы.

Ранее экс-глава женералитета Карлес Пучдемон отказался от руководства правительством Каталонии в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса.