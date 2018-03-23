Меркель не исключает дальнейшие меры против России из-за дела Скрипаля

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает дальнейшие меры в отношении России из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Reuters.

«Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами (в отношении России)», — заявила Меркель.

Реклама

Она также добавила, что прежде чем принять решение о дальнейших шагах против Москвы, ЕС дождется результатов анализа вещества, использованного при отравлении Скрипаля.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые страны Евросоюза обсуждают возможность высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля.