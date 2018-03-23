Госдеп назвал заявления России по делу Скрипаля нелепыми

И.о. заместителя госсекретаря США Хизер Науэрт считает, что заявления России о том, что отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могла другая страна, являются нелепыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как многие из вас знают, русские заявили, что отравление могло исходить от другой страны. Это нелепо. Это смешно, что это могло исходить от другой страны», — сказала Науэрт.

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Она также подчеркнула, что США, как и многие другие страны, поддерживают Великобританию по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что эксперты военной лаборатории в Портон-Даун установили, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, использовалось «как часть группы «Новичок».