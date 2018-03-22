В ЛДПР отреагировали на обвинения журналиста-гея в адрес Жириновского

Депутат Госдумы от ЛДПР, член комиссии по этике Сергей Иванов прокомментировал обвинения в адрес Владимира Жириновского о якобы имевших место домогательствах к журналисту. Об этом сообщает ФАН.

«Никак не надо к этому относиться, игнорировать да и все» — сказал Иванов, комментируя обвинения в адрес лидера ЛДПР.

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Ранее журналист издания «Настоящее время» и открытый гей Ренат Давлетгильдеев заявил, что в 2006 году Жириновский приставал к нему.

После этого сын лидера ЛДПР и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал бредом обвинения в адрес отца.