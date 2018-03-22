Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, сделала заявление после задержания, передает РИА «Новости».

Подозреваемая в подготовке теракта в парламенте депутат пешком пришла в управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.

«Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами», — сказала Савченко и зашла в здание СБУ.

22 марта Савченко задержали в Раде. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть доказательства, что Савченко планировала теракт в здании парламента.