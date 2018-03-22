Саркози заявил о бездоказательности выдвинутых против него обвинений

Экс-президент Франции Николя Саркози считает предъявленные ему обвинения в коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывании государственных средств Ливии бездоказательными, пишет Le Figaro.

«Я обвинен без каких-либо вещественных доказательств — на основании заявлений Муаммара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и Зиада Такиеддина», — сказал Саркози на суде.

Ранее сообщалось, что Николя Саркози предъявили обвинения.