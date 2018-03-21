Македония на год продлила безвизовый режим для россиян

Македония продлила действие безвизового режима для россиян на год, до марта 2019 года, говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве сообщили, что МИД Республики Македония «проинформировал о принятом 13 марта 2018 года правительством Македонии решении об отмене визовых требований в отношении граждан России по краткосрочным поездкам в Македонию сроком еще на один год».

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«В соответствии с установленным порядком гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь действительный заграничный паспорт и страховку. Данный порядок распространяется только на краткосрочные поездки, что предполагает нахождение на территории Македонии без визы не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, считая с даты первого въезда», — отметили в МИД.

Сообщается, что практика безвизовых поездок россиян в Македонию продлевается до 15 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что все визовые центры Польши в России приостанавливают работу.