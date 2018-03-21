В США предложили усилить борьбу с «российской пропагандой»

В палате представителей конгресса США предлагают усилить борьбу с «российской пропагандой», передает РИА «Новости».

Соответствующий законопроект внесли во вторник в палату демократ Сет Мултон и представительница республиканцев Элайза Стефаник.

«И Россия, и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели. Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду», — говорится в заявлении.

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Конгрессмен вслед за многими своими коллегами повторил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, во Франции и Германии в 2017 году, а также «распространении дезинформации» перед выборами в конгресс в 2018 году.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн обрушился с критикой на президента Дональда Трампа, поздравившего российского президента Владимира Путина с победой на выборах.