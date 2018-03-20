Высланные из Британии дипломаты прибыли в Москву

Самолет с российскими дипломатами, высланными из Лондона, прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что судно прибыло в столичный аэропорт «Внуково-2».

На месте собрались съемочные группы телеканалов, журналисты, а также микроавтобусы специального летного авиаотряда «Россия», отмечает агентство.

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Ранее российские дипломаты покинули Великобританию.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко также рассказал, чем могут заняться высланные дипломаты.