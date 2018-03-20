Посол России в Британии рассказал о будущем высланных дипломатов

__is_photorep_included11689855: 1

Посол России в Британии Александр Яковенко рассказал, чем в будущем займутся российские дипломаты, которых Лондон выслал из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все продолжат свою карьеру… Это два направления — Министерство обороны, потому что это касается военного атташата, и Министерство иностранных дел. Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах. Так что это дело совершенно нормальное, житейское», — отметил Яковенко.

Реклама

Посол добавил, что за дальнейшею карьеру дипломатов «абсолютно спокоен».

«Их опыт, их знания и их навыки будут, несомненно, востребованы и в других точках мира и, естественно, в первую очередь в Москве», — заявил Яковенко.

Ранее стало известно, что российские дипломаты покинули Великобританию.