Трамп захотел встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

На встрече с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Трамп заявил, что надеется встретиться в «ближайшем будущем» с Путиным, чтобы обсудить гонку вооружений между двумя странами, а также ситуацию на Украине, в Сирии и КНДР.

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По словам президента США, гонка вооружений «выходит из-под контроля».

«Мы никогда никому не позволим приблизиться к тому, что есть у нас», — добавил Трамп.

Ранее американский президент позвонил Путину и поздравил его с победой на выборах.