Джонсон обвинил Россию в попытке «спрятать иголку в стоге сена» в деле Скрипаля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил российскую сторону в умышленном запутывании в деле с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прямую трансляцию на сайте Еврокомиссии.

«Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — заявил Джонсон.

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По его словам, российские опровержения звучат все более абсурдно.

«То они говорят, что никогда не производили (газ – Газета.Ru) «Новичок», то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию», — добавил Джонсон.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковленко заявил, что британское правительство использует дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы набрать популярность.