Матвиенко: у Москвы есть набор мер, чтобы поставить Лондон на место

У Москвы есть набор серьезных мер в ответ на оказываемое Лондоном давление по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости» со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

«У нас есть набор серьезных мер, которые поставят их на место, если они посмеют продолжать на нас оказывать давление, нам есть чем ответить», — отметила она.

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По словам Матвиенко, Россия своими ответными действиями заставила Великобританию обратиться ОЗХО. Она также отметила, что британцы «будут вынуждены привлечь Россию к расследованию, потому что там наша гражданка».

Ранее глава МИД Великобритания Борис Джонсон заявил, что британская сторона хотела бы совместно с Россией расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль.