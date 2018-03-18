Джонсон заявил о наличии доказательств производства «Новичка» в России

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия на протяжении 10 лет занималась производством нервно-паралитического вещества «Новичок», передает «Би-би-си».

«В действительности у нас есть доказательства того, что последние десяти лет Россия не только изучала процесс доставки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создает и накапливает «Новичок», — заявил Джонсон.

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Ранее Британия пообещала предоставить ОЗХО материалы по делу Скрипаля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».