Избирательные участки открылись в Самаре, Саратове и Астрахани

Избирательные участки на выборах президента России открылись в 8 утра (07.00 мск) в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областей и республике Удмуртия, передает РИА «Новости».

В Самарской области начали свою работу 1789 избирательных участков. В свою очередь в Ульяновской области открылись 996 избирательных участков.

Реклама

На территории Астраханской области заработали более 570 избирательных участков. А в Удмуртии открылись 1204 участка.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.