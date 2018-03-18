Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон РИА Новости

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ответные меры России, принятые после решения Британии выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, нанесут вред лишь россиянам. Об этом сообщает The Sun.

«Эти бесполезные меры только принесут потери простым россиянам, лишая их безобидных возможностей учить английский и подавать заявки на получение британской визы», — сказал Джонсон.

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По его словам, после инцидента с отравлением в Солсбери Британия получила поддержку Франции, Германии и США. А Россия, по его мнению, «осталась в одиночестве и в изоляции».

Ранее российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатически сотрудника посольства Великобритании.