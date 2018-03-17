Джонсон рассказал о гордости за работающих в России дипломатов

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что гордится британскими дипломатами, работающими в России. Об этом он написал в твиттере.

«Я поговорил с нашим послом и сотрудниками в Москве сегодня утром. Они делают замечательную работу в сложных условиях и мы должны гордиться их стремлением служить интересам Великобритании за рубежом», — написал он.

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Джонсон добавил, что теперь его задача — помочь сотрудникам вернуться из России в Великобританию.

Ранее Джонсон заявил, что уверен в участии российской стороны в деле об отравлении Сергея Скрипаля «на 9,98 по десятибалльной шкале».